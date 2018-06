Namur: l'ex-échevin MR Bernard Ducoffre rejoint DéFI

L'ancien échevin MR Bernard Ducoffre (2000-2011) se présentera sur la liste DéFI aux prochaines élections communales à Namur. Il s'était tenu éloigné de la politique depuis sa démission en 2011, pour se consacrer plus entièrement à sa carrière de médecin pédiatre à l'Hôpital de Dinant. "Aujourd'hui, j'ai 70 ans, j'ai un peu levé le pied sur un plan médical, je peux à nouveau consacrer du temps à la politique".

Pourquoi pas au MR ? "J'ai eu des contacts avec Anne Barzin et Luc Gennart. Mais j'ai finalement opté pour DéFi. Je crois que ma liberté de parole y sera plus grande. Et je ne suis pas complètement en phase avec la politique menée par l'actuelle majorité. Beaucoup de projets très spectaculaires. Certains sont utiles, comme la passerelle au-dessus de la Meuse. D'autres me paraissent plus somptuaires, comme le pavillon de Milan au sommet de la Citadelle. Je crois que la Ville doit plus s'occuper des gens, des Namurois, notamment de la petite enfance et des personnes âgées."

Bernard Ducoffre occupera une assez discrète 45e place sur 47 sur la liste DéFI le 14 octobre prochain. Il rejoint donc Françoise Kinet, elle même ex-MR, et Pierre-Yves Dupuis (ex-PS), qui avaient annoncé leur transfert il y a quelques semaines déjà. Le parti dirigé par Olivier Maingain a de grandes ambitions dans le capitale wallonne : décrocher quatre sièges et dégager une alternative à la majorité actuelle CDH-MR-Ecolo. Pour faire revenir le PS dans la majorité ? "L'électeur décidera, affirme Olivier Maingain. Nous ne concluons aucun accord de majorité avant les élections."

Mais à la question "DéFi est-il déjà un peu courtisé à Namur par les autres partis ?" La tête de liste Pierre-Yves Dupuis répond par un sourire qui en dit long...