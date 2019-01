Namur: l'ex-échevin Arnaud Gavroy devient le nouveau directeur de l'Institut Sainte-Marie

Depuis les dernières élections, Arnaud Gavroy n'occupe plus aucun mandat-clé à la Ville de Namur. Il est simplement conseiller communal. Il avait alors annoncé qu'il reprenait son poste de prof d'histoire à l'Institut Sainte-Marie… mais le voilà propulsé à la tête de cette école de 950 élèves.

Arnaud Gavroy a décidé de relever le défi. "C'est une fonction intéressante, dans une belle école de Namur. Après avoir "managé" la Ville de Namur et réalisé de très beaux projets pendant douze ans, je trouvais naturel de me mettre au service de mon école."

En tant que directeur de l'institut, l'ancien mandataire devra aussi gérer la partie financière de la section primaire de Sainte-Marie. Une importante responsabilité qui ne lui laisse plus guère de temps pour la politique communale.

"Cela tourne certainement la page d'un mandat exécutif. Avoir un regard sur la Ville, pouvoir donner son avis au conseil communal (qui se réunit une fois par mois)… je pense que c'est encore conciliable. Maintenant, je vous en dirai plus dans six mois, lorsque j'aurai fait l'évaluation du travail que demande réellement un mandat de directeur d'école et le travail sérieux d'un conseiller communal."

Arnaud Gavroy ne s'en cache pas : amer, il promet que la politique ne l'éloignera plus de sa vocation première.