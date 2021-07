Namur : L’entreprise Jamar rénove la galerie Werenne dont elle a assuré la construction dans les années 30

La galerie Werenne à Namur est actuellement en rénovation. Le chantier a été confié à l’entreprise Jamar qui s’est chargée de sa construction dans les années 30. " C’est Gaston et Charles Jamar mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-oncle qui étaient aux commandes ", explique Frédéric Jamar, l’actuel dirigeant de l’entreprise du même nom. " C’était une demande du quincaillier Werenne qui a offert la galerie à la ville de Namur. Nous avons retrouvé nos initiales marquées au fer rouge dans les bois de coffrage des caves de la galerie. Mon grand-père qui était enfant durant l’entre-deux-guerres m'a raconté qu'on avait trouvé un sabre et 5 squelettes sur le chantier. "

Les travaux de rénovation comportent plusieurs étapes : démolition et reconstitution des sols, restauration et nettoyage des traversins de la façade, rénovation de la verrière intérieure et installation d’une structure par-dessus.

Initialement, la durée du chantier avait été évaluée à quatre mois et demi mais le calendrier a été revu suite à certains problèmes liés notamment à la vétusté de l’installation électrique et à au fait que l'ancien béton est armé. Il faudra sans doute prévoir quelques mois de plus pour redonner à cette galerie Art-Déco son lustre d’antan.