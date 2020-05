Namur : l'Enjambée serait accessible au public dès lundi mais à certaines conditions

Ce sera sans doute l’aboutissement d’une véritable saga. La passerelle namuroise deviendrait accessible au public dès ce lundi 11 mai en matinée.

Elle est terminée depuis mars et opérationnelle mais l’Enjambée, la passerelle cyclo piétonne qui relie Jambes au Grognon, reste, depuis lors, inaccessible au public namurois. Le contexte belge du coronavirus a repoussé son ouverture mais d’après nos collègues de CanalC, ce serait bien le cas dès lundi prochain. Une information qui nous a été confirmée depuis.

Compte tenu de la situation sanitaire et des mesures prises en lien avec le Covid-19, la volonté reste d’éviter les attroupements de promeneurs curieux. Alors, toujours d’après nos informations, plus de précisions devraient être données vendredi afin de préciser les modalités qui doivent permettre de ne pas générer un flux ingérable de passants et donc mettre en péril les mesures de distanciation sociale.

Après près de deux ans de retard (la passerelle a été placée en août 2018), la saga de ce chantier – financé par le Service public de Wallonie – toucherait donc à sa fin. La rampe et l’escalier côté Jambes seront accessibles, tout comme l’escalier menant au halage côté Grognon.