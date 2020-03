Namur : L'enjambée est terminée mais toujours infranchissable

Dans ce dossier on avance pas à pas. Les derniers travaux de correction de l’ouvrage ont été terminés à la fin de la semaine dernière. La passerelle cyclo-piétonne, qui relie Jambes au Grognon, est donc opérationnelle... En théorie. Il manque juste un dernier état des lieux général avant que l'enjambée ne soit " transférée " au SPW. Cela devrait normalement être fait pour la fin de semaine.

Reste à voir maintenant quand on pourra l’inaugurer ? Le SPW doit prendre contact avec la police et la ville de Namur. Compte tenu de la situation sanitaire et des mesures prises en lien avec le Covid-19, la volonté est surtout d’éviter les attroupements de promeneurs curieux.