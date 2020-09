Namur : l'édition 2020 des Fêtes de Wallonie partiellement gâchée par le coronavirus

Les Fêtes de Wallonie sont revues à leur plus simple expression, cette année, à Namur. Crise sanitaire oblige, pratiquement tous les événements traditionnels ont été annulés. Seules quelques animations folkloriques ont pu se dérouler très localement et dans le respect des consignes sanitaires. C’était par exemple le cas samedi après-midi dans le jardin d’une maison de retraite.

Vendredi soir, malgré l’absence des guinguettes et des animations musicales en rue, de nombreux jeunes ont quand même fait la tournée des bars, mais avec l’obligation de respecter les consignes habituelles. "Pour moi, c’était une bonne soirée. Il faisait bon. Et nous avons fait la fête entre nous, en faisant attention à notre santé", explique un jeune homme. "Certes, il n’y avait pas l’ambiance habituelle, mais nous avons célébré l’édition 2020 à notre manière. Pour les personnes un peu plus âgées, c’était sans doute moins plaisant, car il n’y avait pas, par exemple, les traditionnels concerts organisés en extérieur, comme à la Place Saint-Aubain". Quelques concerts ont toutefois eu lieu à l’intérieur d’établissements Horeca.

Fêtards évacués de la Citadelle

La fermeture des bars était fixée à 01h00 du matin. Elle a globalement bien été respectée. Mais la police a dû intervenir pour disperser une centaine de jeunes fêtards qui s’étaient déplacés sur l’esplanade de la Citadelle et sur un parking proche de la parfumerie située dans les environs.

Mais en dépit de cet incident et de quelques bagarres constatées en deux jours, il n’y a pas eu de gros dérapages comme ceux déplorés ces dernières années. De quoi réjouir certains riverains : "Pour moi, c’était très bien !", explique une personne âgée. "Près de chez moi, il n’y a pas eu de bruit, pas de bagarres, pas d’ordures dans les rues… Je ne m’en plains pas".

Du côté des commerçants, les soirées de vendredi et samedi ont permis de limiter les pertes. "J’ai eu autant de monde que pour une belle soirée en temps normal", commente un cafetier. "Pour moi, c’était un tiers du chiffre habituel par rapport à l’édition 2019", avoue un autre commerçant. Mais malgré le coronavirus, les Namurois ont pour la plupart fait contre mauvaise fortune bon cœur.

Le moral malgré tout

Ce dimanche, les rues de Namur sont calmes. Très calmes ! Certes, l’ambiance habituelle des Fêtes de Wallonie n’y est pas, mais les Namurois gardent le moral, malgré tout !

"Nous, on tenait tout de même à marquer le coup et à venir boire notre verre en terrasse, ce dimanche midi ! Nous sommes namurois et nous ne voulions pas ne rien faire. Nous allons aussi manger au restaurant".

"C’est décevant, car on vient aux Fêtes de Wallonie chaque année", explique un père de famille. "Mais on attend celles de l’an prochain avec impatience. Il y a des consignes à respecter. C’est comme cela".

"Moi, j’estime que la santé est plus importante que la fête", souligne un habitant de la capitale wallonne. "C’est dommage, mais il y a pire !"

Quant au traditionnel "Lundi des Namurois", ce sera aussi en mode Covid. "Pour nous, ce sera la messe en wallon de manière virtuelle. Pour le reste, on prend de l’avance, on fête déjà aujourd’hui !", dit un Namurois boute-en-train.

Défi des Champions

Ce dimanche après-midi, le traditionnel "Combat de l’Echasse d’Or" n’a pas lieu en public, Place Saint-Aubain. Il est remplacé par le "Défi des Champions", des duels entre échasseurs chevronnés… des duels que les amateurs peuvent suivre par écrans interposés.

Les joutes peuvent être suivies dès 16h30 via les réseaux sociaux et le site www.fêtesdewallonie.be C'est un des exemples de cette édition des Wallo 2.0