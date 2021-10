Namur : l’école hôtelière veut construire un nouvel internat

L’école hôtelière et la Province de Namur sont en tout cas bien décidées à voir ce nouveau bâtiment sortir de terre. Car il réglerait plusieurs problèmes croisés. A commencer par un manque global de place : les internes étaient 116 en 2019, ils sont aujourd’hui 156. "Le bâtiment actuel devient donc trop court", explique Richard Fournaux, le député provincial en charge de l’enseignement. "Certains de nos internes occupent des chambres dans des internats voisins comme celui de Suarlée. C’est une situation injuste car ils doivent faire des déplacements quotidiens, alors qu’ils doivent également parfois rester à l’école en dehors des heures classique, par exemple pour les banquets." La croissance du nombre d’internes s’explique par l’aura de l’institution auprès des étudiants belges et étrangers. Mais aussi par l’augmentation du nombre de fille dans la filière. Et c’est là l’autre grande attente liée au nouveau bâtiment : permettre de mieux organiser cette mixité, quasi inexistante il y a 20 ans. Enfin, le bâtiment actuel date de la fin des années soixante et serait un gouffre énergétique coûteux pour la Province.