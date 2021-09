Namur: Inauguration du nouveau Grand Manège et du Namur Concert Hall

Après trois ans de travaux intensifs, le Grand Manège à Namur ouvre ses portes ce vendredi soir, avec un concert qui réunit le Choeur de Chambre de Namur, le Millenium Orchestra et Léonardo Garcia Alarcon, dans un programme festif de Handel.

Un lieu qui accueille conjointement, deux institutions actives dans le domaine artistique : Le conservatoire de Namur, et le CAV&MA, centre d'art vocal et de musique ancienne. Le bâtiment possède tout ce que nécessite un conservatoire : deux immenses salles de danse, dont l'une dédiée au professeur Patricia Swolinska, décédée en septembre 2018, et qui a porté à bout de bras les cours de danse du conservatoire et du jeune Ballet de Namur, durant de nombreuses années. Des classes pour l'art de la parole, pour la pratiques des instruments, et du chant.

Et puis, le fleuron du lieu, le Namur Concert Hall, une salle de 800 places destinée à accueillir des ensembles prestigieux.

Une salle de concert à l'acoustique exceptionnelle, étudiée pour tous les types de formations classiques comme le précise Manuel Mohino, ingénieur du son et acousticien :

"On peut imaginer beaucoup de type de musiques différents, mais la base a été conçue pour la musique classique acoustique, et même plus spécifiquement pour la musique ancienne. C'est-à-dire d'un point de vue acoustique, un temps de réverbération un peu plus long, que ce qu'on ferait pour une salle symphonique, comme Flagey par exemple. On a cherché sciemment un temps de réverbération long, parce que c'est le Centre de Chant Choral et qu'il se fait beaucoup de musique ancienne ici.

Evidemment on a également essayé de l'adapter à d'autre musique, donc on fera de la musique symphonique, sans problème et même de manière très intéressante. On ne fera pas de rock, parce que le temps de réverbération de sera pas adapté à la musique électrique amplifiée.

Autre particularité de cette salle c'est la présence d'une lumière identique à la lumière du jour, naturelle. Parce qu'il peut être pesant pour des musiciens et des techniciens, de travailler des heures durant, sans voir la lumière à l'extérieure. C'est également un plus."



Inauguration du Grand Manège ce vendredi soir, avec un concert à 20 heures, et journées portes ouvertes au conservatoire tout le week-end.