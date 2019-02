Namur: inauguration du nouveau centre de formation pour les policiers

Près de 2.000 mètres carrés pour un centre de formation pratique flambant neuf, sur le campus provincial de Namur. Stand de tir, salle d'entraînement aux arts martiaux, parcours fonctionnels, machines de musculation... Tout est prêt pour que les 450 élèves de ce centre se forment aux nouveaux défis de la fonction de policier dans une société post-attentats.

Un métier plus dangereux qu'auparavant

Le centre de Namur est l'un des trois centres de formations agréés par le SPF intérieur, et les élèves proviennent des provinces du Brabant Wallon, de Namur, et de Luxembourg. C'est d'ailleurs la province de Namur qui a déboursé plus de 3 millions pour construire le nouveau centre. Une nécessité, selon Raymond Drisket, directeur de l'académie: "La formation a changé. Nous devions avoir les moyens de donner cette nouvelle formation. Le policier d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Maintenant nous devons calculer les risques et adapter nos techniques et tactiques."