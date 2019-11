Namur : importants travaux de voiries avec changement d'accès au CHR de Namur

Le mardi 12 novembre, d’importants travaux de voiries commenceront à côté du CHR de Namur. L’accès à l’hôpital sera donc modifié. Pour se rendre au parking arrière, les automobilistes venant du centre de Namur ne pourront plus tourner directement au rond-point Albert Ier à côté du parking du P + R St. Nicolas. Ils devront d’abord passer devant l’hôpital et monter la route de Hannut jusqu’au premier rond-point à Bouge pour redescendre l’avenue Albert Ier et entrer dans le parking arrière avant le rond-point.