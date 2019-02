Namur: hommage des gouverneurs et d'écoliers à François Bovesse assassiné il y a 75 ans

Une cérémonie d'hommage particulière à François Bovesse, ce dimanche, à Salzinnes (Namur). Une cérémonie à laquelle participaient tous les gouverneurs des provinces wallonnes.

Cela fait 75 ans que François Bovesse, avocat, militant wallon, résistant et célèbre homme politique namurois, a été assassiné à son domicile par des collaborateurs rexistes. C'était le 1er février 1944.

Cette année, la cérémonie revêtait un sens particulier à plus d'un titre: 75ème anniversaire du décès, mise en vente de la maison Bovesse et réalisation d'un film par des écoliers namurois.

Devoir de mémoire

Présents aux côtés des gouverneurs wallons et des autorités namuroises: des élèves de l'Athénée royal François Bovesse. Sur idée d'une enseignante, ils réalisent un court métrage sur la vie et la personnalité de François Bovesse. Pour Isaline Lenoir, élève de 3ème secondaire, cette expérience permet de se souvenir du passé pour tenter d'éviter la répétition des jours sombres de l'histoire. "Nous travaillons sur le film les mercredis après-midi. C'est une expérience enrichissante. J'en connais bien davantage aujourd'hui sur la vie de François Bovesse et sur son combat de résistant".

Pour Annie Delfosse, professeur de français, ce film répond au devoir de mémoire; un devoir vraiment nécessaire dans le monde actuel où populisme, racisme et extrémismes divers refont surface.

Un petit-fils ému

Jean-Louis Close, ancien bourgmestre de Namur et petit-fils de François Bovesse, a été ému par la démarche des jeunes. "Je pense que ce genre d'initiative doit faire partie de l'enseignement. Pour que l'histoire ne se répète pas. Pour que les jeunes puissent partager les valeurs de mon grand-père".

Villa en vente

Rappelons que l'ancienne villa du Gouverneur de Namur fait 425m²; la belle demeure de François Bovesse est en vente au prix de 650.000 euros! Elle n'était plus la propriété de la famille Bovesse depuis de longues années.

Jean-Louis Close espère toutefois voir l'autorité publique se porter candidate à l'acquisition de la maison de son grand-père, pour en faire un lieu de mémoire. Mais l'état de l'intérieur du bâtiment et son prix ne semblent pas être de nature à séduire les autorités namuroises. Du moins à ce jour.