Namur: fuite d'eau colmatée, retour à la normale vers midi

Les ouvriers de la SWDE ont travaillé toute la nuit pour finalement serrer les derniers boulons avant 6h ce matin. Mais ce sera sans doute un peu juste pour la douche matinale. Il faut dire que ce n'était pas une petite fuite. Un trou de plusieurs dizaines de centimètres de long sur 20 de large. C'est donc une section de tuyau de plusieurs mètres qui a été changée. Les ouvriers vont à présent remettre la pression, lentement et progressivement, en espérant que la réparation tienne le coup.

2500 foyers namurois encore privés d'eau ce matin

Cela va prendre du temps, sans doute jusque midi, avant que la canalisation et les réservoirs qui se sont vidés ne retrouvent leur niveau d'eau normal. Et que finalement l'or bleu ne coule dans les maisons. Ce vendredi matin, 3 points de distribution d'eau sont encore accessibles depuis 6h30 à Jambes au parking Acinapolis, à Erpent au parking du Collège et à Naninne au parking de l'école communale.