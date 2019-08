Namur: fini de faire tout le tour du rond-point Léopold d'ici aux fêtes de Wallonie

Du changement aux abords du rond-point Léopold, l'important nœud routier situé à côté de la gare de Namur. Les travaux vont entrer dans une deuxième phase à partir du 13 août. La bonne nouvelle, c'est que, la première phase terminée, les automobilistes pourront à nouveau passer sur et sous le pont de Louvain. Mais la circulation sera fortement modifiée. Voici le détail. Dès mardi, on pourra à nouveau emprunter la rue "sous le pont" (boulevard de Chiny) pour accéder à la gare en venant du boulevard Cauchy. Et le lendemain, sur le pont, deux bandes de circulation seront rétablies ainsi que les trottoirs dans chaque sens.

Durant la phase 2 du chantier, on ne pourra plus faire le tour complet du rond-point Léopold. - © Ville de Namur

Un petit détour s'impose avant d'atteindre le parking Léopold. - © Ville de Namur Dans le même temps, on ne pourra plus faire le tour du rond-point. Pour rejoindre le parking Léopold, une déviation a été mise en place via le rond-point du Cheval. Pour rejoindre le boulevard Cauchy depuis le pont de Louvain et la rue Borgnet, les automobilistes devront emprunter la déviation en passant par la rue Dewez et ensuite la rue général Michel. Les automobilistes venant du centre et qui souhaitent rejoindre le pont de Louvain devront emprunter le même itinéraire. Aucun arrêt de bus ne sera modifié Les bus du TEC emprunteront, depuis la rue Borgnet, la rue Dewez pour rejoindre le boulevard Cauchy via la rue Général Michel. Aucun arrêt de bus ne sera modifié. Les cyclistes et piétons ne seront pas dérangés puisque les trottoirs de part et d’autre du rond-point Léopold restent accessibles.

"Des arbres supplémentaires vont être plantés. Cette place doit devenir un véritable lieu de vie, ce qui n’est pas le cas pour le moment."

En rouge, les rues bloquées pendant la nuit. En vert, l'itinéraire conseillé. - © Ville de Namur En outre, depuis le lundi 5 août 2019 et jusqu’au vendredi 18 octobre, la société Techno Metal Industrie procède à la pose du pont de la gare. Les travaux s’effectuent de nuit du lundi au jeudi de 20h à 5h30 le lendemain et le vendredi de 20h à 03h du matin. Pendant ces heures, le boulevard de Chiny ainsi que l’ancienne gare des bus sont interdits à la circulation. Des travaux jusqu'en 2020 Les véhicules devant rejoindre la place de la Gare sont invités à rejoindre leur destination via l’arrière de la gare SNCB, plus précisément via le boulevard du Nord. En dehors de ces plages horaires, l’accès sous l’ancienne gare des bus reste accessible et la circulation sur le boulevard du Chiny sera rétablie à partir du 13/8, si le chantier ne prend pas de retard. Cette deuxième phase de travaux doit durer un mois: du 13 août au 13 septembre, veille des Fêtes de Wallonie. Mais on ne sera pas encore au bout de nos peines. Le chantier Léopold et les aménagements de la gare multimodale ne seront pas terminés avant fin 2020.

Le rond-point Léopold est la porte d'entrée Nord de Namur. - © Ville de Namur

La place Léopold, futur lieu de vie Et au terme du chantier, les lieux s'en trouveront grandement transformés. À tel point qu'on parlera alors de la place Léopold, et plus d'un rond-point. Et pour cause: il s'agira désormais d'un carrefour à feux, explique Dimitri Schitz, représentant d'Eurogare, gestionnaire du chantier: "Il permettra la circulation d'un flux important entre le boulevard Cauchy et le pont de Louvain. Les voies secondaires seront accessibles via des feux de signalisation." Des travaux vont par ailleurs être réalisés au centre de cette place pour qu’elle soit accessible aux piétons et aux cyclistes. "Des arbres supplémentaires vont être plantés. Cette place doit devenir un endroit agréable, un véritable lieu de vie, ce qui n’est pas le cas pour le moment."