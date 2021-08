Namur : extension des horaires du téléphérique pour faciliter la mobilité vers le centre-ville

C’était dans l’air avec la demande insistante des citoyens venus des quartiers de la citadelle, de Salzinnes ou de Malonne, Wépion et même Bois-de-Villers : l’horaire du téléphérique namurois va être étendu dès la rentrée scolaire. Le but ? Favoriser la mobilité vers le centre-ville depuis les hauteurs de Namur pour les écoliers, étudiants et travailleurs principalement.

La ville de Namur annonce l’extension des horaires du téléphérique en matinée et fin de journée pour proposer une offre de mobilité en plus de l’offre touristique. Les abonnements aussi vont être adaptés.

Les détails pratiques

En plus de l’horaire "touristique" de 10h à 17h en semaine et de 10h à 18h les week-ends, le téléphérique ouvrira désormais dès 7h et jusqu’à 18h30 les jours de semaine. Un abonnement complémentaire "MOBI" est créé pour l’occasion uniquement pour les plages horaires 7h-10h et 17h-18h30 durant la semaine et donc week-ends non compris. Ce nouvel abonnement coûtera 85€ pour les Namurois et 15€ supplémentaires pour les non Namurois. Il couvre la période allant du 1er septembre au 30 juin. Un abonnement de 90 jours existe également.

Un autre abonnement permet aussi de couvrir l’ensemble de la plage horaire proposée. Baptisé "MAXI", il permet de prendre le téléphérique à toute heure, semaine et week-ends compris et coûte 117,5€ pour les Namurois et 132,5€ pour les autres. Cet abonnement est en réalité la simple addition de l’abonnement "MOBI" et de l’abonnement "TOURI" créé depuis l’ouverture du téléphérique le 8 mai dernier.

Détail qui a son importance : les détenteurs d’un abonnement "TOURI"" qui souhaitent passer à la formule "MAXI" verront leur abonnement annuel automatiquement prolongé gratuitement jusqu’au 30 juin dans un souci de cohérence.

Les prix pour un aller simple ou un aller/retour ne changent pas. Les abonnements sont d’ores et déjà disponibles dans un premier temps uniquement aux guichets. Ils seront ouverts dès 9h chaque matin pour permettre d’éviter les files à partir de l’heure d’ouverture. Pour les billets, l'achat en ligne est possible via d'adresse www.telepheriquedenamur.be.