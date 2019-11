Namur: et si on déplaçait les arbres du Square Léopold ?

L’idée peut paraître un peu folle mais serait assez sérieuse pour faire l'objet d'un examen plus approfondi : sortir de terre certains arbres du Parc Léopold pour les transplanter ailleurs. À première vue, cette solution sous forme de compromis pourrait sembler séduisante. Elle permettrait la poursuite du projet de construction "mixte" (commerces, logements et bureaux) souhaité par la Ville à l’endroit du Square et du parking Léopold tout en en préservant le patrimoine arboricole. Vraiment ?

Une étude de faisabilité

D’emblée, on pense à la trentaine de très grands arbres qui occupent les lieux, quelques hêtres et des tilleuls mais surtout de majestueux platanes. Dans leur ombrage, des arbustes plus modestes en taille et en feuillage. Parmi tous ces arbres, lesquels seraient susceptibles d’être sauvés ? Lesquels auraient les ressources suffisantes pour supporter un déracinement ? Quel serait le coût et la durée d’une opération aussi délicate ? C’est précisément afin d’en évaluer la faisabilité que les autorités communales ont commandé une étude. Maxime Prévôt, le bourgmestre de Namur, dit vouloir examiner toutes les hypothèses : "La volonté de la Ville avec son échevinat de la Transition écologique, c'est de voir si oui ou non, comme certains le prétendent, il est réaliste d'envisager de 'dépoter', si je puis dire, et replanter ailleurs certains arbres du Square Léopold. Nous ne savons pas si c'est techniquement faisable ni surtout si ça permettrait aux arbres d'être viables, mais pour pouvoir répondre à cette question, nous trouvons normal de l'envisager et donc de l'étudier."