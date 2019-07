Namur et la ville de Québec fêtent leurs 20 ans de jumelage

Un anniversaire qui a démarré ce weekend. Même si la délégation officielle qui emporte plusieurs élus namurois ne s'est envolée qu'hier (lundi), plusieurs groupes folkloriques sont déjà présents sur place. Comme les Molons, les Chinels de Fosse la Ville ou les Echasseurs. Depuis samedi, ils animent les jardins de l'Hôtel de ville et les rues du vieux Québec pour faire découvrir le folklore namurois.

Ils passeront ensuite jeudi à Montréal avant de terminer leur périple samedi dans le petit village de Namur, fondé au 19ème siècle par des immigrants namurois dans l'Outaouais canadien. Le village compte désormais quelques centaines d'habitants mais il renoue tous les trois ans avec ses racines belges en organisant des fêtes namuroises.

Patrick Dessembre, le président des Echasseurs, s'y était rendu il y a trois ans. Il se souvient des liens très forts qu'ils avaient noués avec les Namurois du Québec. "En 2016, pour la première fois, nous nous sommes rendus à Namur (Québec), un petit village de 600 personnes. Ils nous ont vraiment donné une image et un savoir-vivre exceptionnels, beaucoup d'empathie aussi. Ce sont des gens ouverts et accueillants. Des liens très profonds se sont tissés. Aujourd'hui, nous restons en contact. D'ailleurs, lors des Fêtes de Wallonie, le village nous suit en direct, via streaming (…) Quand vous êtes là-bas, on se rend compte des similitudes qui existent : le vieux Québec ressemble par exemple pas mal au vieux Namur (Belgique). On s'y retrouve assez vite."