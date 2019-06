Namur est la ville la plus embouteillée de Wallonie, selon Tom Tom

Le fabriquant de GPS a réalisé une étude sur les villes les plus embouteillées d'Europe. D'après lui, la capitale wallonne serait la plus embouteillée du sud du pays. Et se classerait même troisième au niveau national, derrière Bruxelles et Anvers. Une "distinction" dont Namur se serait sûrement passé...

Pour Michael Jehaes, chef du département des Voies publiques à la Ville de Namur, ce sont les nombreux travaux en cours qui sont responsables. Mais aussi la configuration naturelle de la ville.

"On a la vallée de la Meuse, de la Sambre, on a le rocher de la Citadelle… Tout ça converge et dès que les voiries sont saturées, les alternatives – qui existent pourtant – s'amenuisent. Surtout au niveau des grandes voiries régionales qui relient les autoroutes au centre-ville. Là, dès qu'il y a le moindre chantier – comme c'est le cas depuis deux ans par exemple au Grognon – cela devient très compliqué. Les files s'allongent rapidement, surtout aux heures de pointe. Cela se marque très fort. D'un autre côté, c'est également le reflet d'un dynamisme namurois qui se développe de plus en plus. Namur, capitale comportant beaucoup de commerces, d'écoles, d'administrations."