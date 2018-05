Namur en Mai: "Nous sommes prêts à rempiler mais avec des financements complémentaires"

Ce weekend a eu lieu la 23ème édition de Namur en Mai. Si la journée de dimanche a été quelque peu gâchée par la pluie, le festival des arts de cirque et de la rue a véritablement fait le plein vendredi et samedi. Le nombre de spectateurs est d’ailleurs le même que l'an dernier : 180.000 sur les trois jours.

"On a l’impression d’avoir rempli notre contrat. On est très fier du travail accompli et heureux que l’alchimie ait pris, déclare Samuel Chappel, directeur de Namur en Mai. Maintenant, pour l’avenir, la balle est dans le camp de la ville de Namur. On attend avec impatience quelles seront les conditions, le cadre qu’ils vont donner au nouvel appel d’offres. Si on a l’impression que les conditions qu’ils proposent nous permettent de refaire un bel événement, dans le respect des artistes et du public, il y a de fortes chances qu’on soit à nouveau candidat."