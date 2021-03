Namur en mai aura bien lieu cette année

Les organisateurs du festival namurois des arts de la rue Namur en mai annoncent ce matin que l’édition 2021 aura bien lieu, les 13, 14 et 15 mai. Dans des conditions évidemment limitées par l’épidémie de covid et les normes de confinement. Pas question de rassembler des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Namur, de manière improvisée. Il faudra réserver pour assister aux spectacles, qui seront pour la plupart organisés en plein air.

A ce stade, la jauge prévue est de 50 personnes. " C’est ce qui est annoncé à partir du premier avril pour les rassemblements en plein air, rappelle le directeur de Namur en mai, Samuel Chapel. Mais on espère pouvoir l’augmenter en fonction de l’évolution de l’épidémie et des normes fixées par le gouvernement. En toute hypothèse, le public sera assis, masqué, les chaises seront espacées et désinfectées régulièrement."

A ce stade, les organisateurs annoncent une centaine de représentations (50% payantes et 50% gratuites) et espèrent drainer environ 20.000 personnes sur les trois jours. C’est 10 fois moins que les éditions habituelles. "Mais par les temps qui courent, c’est évidemment déjà une renaissance, estime Samuel Chapel. "Et si les normes évoluent négativement, on s’adaptera, mais on proposera quand même quelque chose. Et pas virtuellement. La culture ce n’est pas ça !"

L’année dernière, l’édition avait tout simplement été annulée.