"Namur en Lumière": un parcours lumineux 100% inédit qui met de la vie durant cette période morose

A défaut de ne pas pouvoir boire un bon vin chaud lors du marché de Noël annuel, la ville de Namur propose à ses visiteurs un parcours lumineux pour assurer un esprit festif durant ces temps moroses. En plein cœur de la Ville, 13 mises en scène et 10 créations inédites seront à découvrir dans 18 lieux différents. L’objectif? Assurer une répartition géographique équilibrée pour valoriser le patrimoine local et soutenir le secteur culturel et artistique. "Ce qu'on voulait, c'était donner une ambiance de Nöel pour les Namurois et les visiteurs, mais également renforcer l'attractivité commerciale et touristique en espérant que les personnes viennent faire du shopping à Namur et fassent ensuite la ballade. Et la volonté était aussi de soutenir le secteur artistique et culturel" précise Anne Barzin, Echevine du développement touristique et des fêtes.