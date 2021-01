Namur: elle coud 2600 blouses médicales, "elle a sauvé des vies avec sa machine"

C'est une machine à coudre qui tourne quasiment sans arrêt depuis des mois, emplissant la maison de son bruit mécanique si reconnaissable. Dans une petite chambre réaménagée en atelier, Odile Remacle mesure, découpe et assemble sans relâche des morceaux de tissu pour en faire des vêtements de protection à destination du personnel médical du CHU UCL Namur de Godinne (Yvoir, Province de Namur). "Je cherchais à occuper mon temps avec une activité de bénévolat et c'est comme ça que je suis tombée sur la publication de l'hôpital qui cherchait des volontaires en urgence" explique cette ancienne couturière tout juste pensionnée lorsque le coronavirus a déferlé au début de l'année 2020.

Une productivité remarquable

C'est alors que débute une vaste opération de solidarité doublée d'une formidable aventure humaine. Très vite, alors que la population est plongée dans un confinement inédit et que le personnel médical se démène face à un ennemi encore mal connu, 25 couturières se mettent à graviter autour d'elle et viennent régulièrement s'approvisionner à son domicile qui prend l'allure d'un véritable centre logistique : "On avait des piles de tissus qui touchaient presque le plafond" montre t-elle en pointant une certaine hauteur sur un mur de son salon, "Les militaires nous apportaient des 'kits' avec du tissu et du fil et ils venaient trois fois par semaine pour récupérer les blouses".

La cadence, infernale, l'accapare de manière quasi permanente : "Je travaillais tous les jours pendant à peu près huit heures, weekends et jours fériés compris, et une fois que j'ai pris le rythme j'en produisais jusqu'à trente chaque jour. Heureusement, j'ai pu compter sur mon mari pour accueillir les gens ou cuisiner les repas". Après dix mois d'efforts, le compte est impressionnant : pas moins de 2600 blouses médicales sont sorties de sa petite chambre pour rejoindre le front sanitaire et les unités covid.

"On leur doit une fière chandelle"

De tels vêtements destinés à protéger les infirmiers et les médecins des sécrétions des malades se doivent d'être parfaitement hermétique et les confectionner est une tâche qui ne s'improvise pas : "Il fallait que le tissu soit à la fois étanche et réutilisable et que les coutures soient exécutées dans les règles de l'art" explique Jacques Gérardy, coordinateur du volontariat au CHU UCL Namur de Godinne, "C'est pour cette raison que nous avons réalisé un tutoriel vidéo, afin que les couturières puissent respecter des procédures très précises de confection".

Mais pourquoi ces tenues, si précieuses dans les unités de soin, n'étaient-elles pas déjà prêtes à l'emploi et pourquoi a t-il fallu, dès le début du mois de mars 2020, mobiliser une armée de couturières pour éviter la pénurie ? "Le problème n'était pas uniquement belge mais international, il a fallu prospecter ce tissu en urgence qui nous a d'ailleurs été livré dans des rouleaux en vrac, ce qui nous a obligé non seulement à mobiliser des couturières mais aussi des équipes pour le découper et le préparer en kits qui étaient redirigés vers les couturières" rappelle Jacques Gérardy avant d'adresser ses remerciements à toutes les personnes impliquées, "Je suis profondément convaincu que les 800 couturières qui se sont mobilisées dans toute la Wallonie ont sauvé la vie de plusieurs de nos soignants qui, sans ces tenues de protection, auraient été anormalement exposés au virus et l'auraient probablement contracté".

Le travail continue

Dans la maison namuroise d'Odile Remacle, même si l'activité n'est plus aussi intense qu'au plus fort de la première vague et que l'urgence se fait un peu moins ressentir, la machine à coudre poursuit néanmoins son inlassable travail d'assemblage, "Maintenant j'en suis à maximum dix par jour et je ne couds plus les weekends" lâche t-elle avec un sourire soulagé. Pas prête d'arrêter pour autant, elle continue de coudre et de croire à une société plus solidaire : "Je trouve que les gens sont parfois un peu trop égoïste et qu'il faudrait plus de solidarité entre nous tous… Je trouve que ça se perd un peu".