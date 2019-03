Namur: élèves et instituteurs marchent pour le climat

Ils étaient 300 à 400 selon la police à marcher pour le climat dans les rues de Namur. Des élèves de secondaire, des étudiants en médecine et des professeurs rassemblés à l'appel de la grève mondiale pour le climat lancé par la jeune suédoise Greta Thunberg.

Des rassemblements sont organisés dans les grandes villes du pays: Bruxelles, Namur, Arlon, Mons, Tournai, Charleroi, Liège, Louvain-la-Neuve, Louvain, Hasselt, Bruges, Gand et Anvers. A Namur, les manifestants s'étaient donnés rendez-vous sur la place d'armes à 11h. Ils ont ensuite défilé dans les rues de la capitale wallonne au son des slogans "On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat" ou encore "What do we want ? Climate justice ! When do we want it ? Now!".

Le cortège a ensuite rejoint la gare de Namur et certains ont ainsi rejoint Bruxelles pour venir gonfler les rangs des manifestants. Certains étudiants de médecines s'étaient également joints au mouvement.