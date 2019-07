Namur : deux frères pratiquent la pêche à l'aimant en bord de Sambre

C’est une discipline originale qui se pratique à l’aide d’un puissant aimant capable de porter plusieurs centaines de kilos. La plupart de ces pêcheurs se présentent comme des auxiliaires dont la mission est de nettoyer les cours d’eau. Ils s’adonneraient donc à un loisir écologique ? " C’est pour le sport mais aussi pour le geste citoyen. "

En bord de Sambre, les deux frères Jo et Ju débarquent leur matériel sur le hallage. Ils ont découvert cette discipline il y a plusieurs mois : "On a découvert la pêche à l’aimant sur les réseaux sociaux et on a tout de suite accroché. On jette notre aimant dans l’eau et on ne sait jamais ce qu’on va trouver. C’est un peu comme une pêche aux canards pour les enfants… " sourit Jo, le plus jeune.