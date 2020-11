Namur: des WC au pied du Beffroi, "pas d'autres solutions" selon la Ville

C'est une simple cabine de couleur grise, d'apparence assez anodine, qui devait se fondre le plus discrètement possible dans le paysage urbain. C'est pourtant tout l'inverse qui est en train de se produire. Ces nouvelles toilettes publiques, installées le 28 octobre dans la rue du Beffroi à Namur, suscitent depuis quelques jours des commentaires indignés de la part de certains internautes : "Un coup de poing dans l'œil", "une atteinte au patrimoine", ou encore "un choix d'emplacement complètement insensé" peut-on ainsi lire sur divers réseaux sociaux. D'autres citoyens, moins nombreux à s'exprimer en ligne, saluent cette initiative. Comme pour toute ville chargée d'Histoire, l'équilibre est délicat entre valorisation du passé et service aux habitants d'aujourd'hui.

Installée à quelques mètres du Beffroi, un monument du 14ème siècle classé au patrimoine mondial de l'Unesco, dans un périmètre urbain à haute valeur historique, cette cabine doit répondre à un problème d'insalubrité publique, l'endroit étant régulièrement souillé par certains indélicats: "Nous recevons en effet beaucoup de plaintes à propos de gens qui viennent uriner et même déféquer dans cette rue" explique d'emblée l'échevine de la Propreté Publique Charlotte Deborsu, "Et ça, ça ne met absolument pas notre patrimoine en valeur".

Une décision qu'assume parfaitement l'échevine : "Le choix d'emplacement est en effet très réduit pour un dispositif du genre tant par son aspect technique que par son aspect NIMBY (ndlr: Not In My Backyard en anglais, "pas dans mon jardin"). On le voit notamment dans les réactions des gens qui trouvent qu'il en fallait une, mais pas à cet endroit. Il ne fallait pas la mettre devant une vitrine commerçante ni une terrasse horeca. Nous avions pensé aux abords de la Place d'Armes mais il y avait alors des problèmes de raccordements et d'impétrants qui se posaient. Il n'y avait malheureusement pas 36 000 solutions". L'échevine assure également que le passage est garanti pour les services de secours.

Initialement, il était prévu d'installer ces toilettes publiques dans une autre rue voisine, sur la petite place de la rue de la Tour, mais cet emplacement est distant d'une centaine de mètres du centre de la Place d'Armes, raison pour laquelle il n'a finalement pas été retenu : "De l'expérience des villes françaises qui sont bien plus en avance que nous sur cette question, l'utilité des toilettes demeure si elles sont à proximité immédiate des sites qu'elles sont sensées protéger" justifie Xavier Gérard, chef de cabinet de l'échevine.

"Le patrimoine reste préservé"

Ces arguments suffiront-ils pour convaincre les amoureux du patrimoine architectural namurois ? L'avenir le dira, mais pour Charlotte Deborsu il n'est en tout cas pas question de parler d'atteinte au patrimoine : "De belles photos sur le Beffroi sont encore tout à fait possibles" assure t-elle, "Il est plus que fréquent d'avoir des toilettes publiques à proximité d'un lieu touristique, cela va d'ailleurs souvent de pair et ne dénature pas pour autant le patrimoine. Il y en a partout à Paris, même à côté de la Tour Eiffel !"

Pour Xavier Gérard, il y a un réel besoin pour de telles toilettes gratuites dans l'espace public, comme le démontrent les chiffres de fréquentation des trois autres toilettes déjà en place sur le territoire communal : "Nous avons malheureusement perdu la culture de la toilette publique en Belgique, d'ailleurs il n'y en avait plus aucune à Namur il y a cinq ans, mais les statistiques nous confirment le besoin réel : environ 1000 utilisations par mois".

Ces toilettes sont entièrement gratuites et disposent également d'une table à langer. Un mécanisme automatisé assure le nettoyage de la cuvette après chaque utilisation. Les trois autres cabines namuroises sont situées à côté de la plaine de jeux du Parc Louise-Marie (Namur), dans la venelle qui mène de la rue de Fer à l'Hôtel de Ville (Namur) et à l'entrée du Parc Reine Astrid, côté avenue Jean Materne (Jambes).