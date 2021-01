Namur : des tests PCR gratuits pour les étudiants qui souhaitent se faire dépister

C’est une période difficile pour les étudiants. Entre les cours à distance, la crise sanitaire et les examens qui se terminent, certains n’ont plus vu leurs familles depuis un long moment. La semaine blanche approche, beaucoup compte retourner dans leurs foyers ou partir en week-end pour se changer les idées. Sur base volontaire et sur présentation de la carte étudiant, de nombreux jeunes faisaient la file pour se faire dépister ce jeudi devant l’université de Namur " cela fait 3 semaine que je ne suis pas rentrée chez moi, je préfère me faire dépister avant de retrouver mes parents pour ne pas les contaminer si je suis, moi-même, positive " explique une étudiante. " Ca fait 2 mois que j’ai plus vu mes grands-parents. Si le test s’avère négatif, je pourrais enfin leur rendre visite" confie un autre étudiant.

"On ne les oublie pas "

Ce sont les mots du docteur Dominique Henrion, coordinateur des centres de testing namurois. Plusieurs fois par semaine, la camionnette sera présente pour permettre aux étudiants de se faire tester gratuitement, sans prescription médicale. " Il nous semblait que cette période est critique car c’est la fin des examens, ils ont leurs semaines blanches et les congés. On a reçu pas mal de message d’étudiants disant qu’ils avaient peur de rentrer chez eux. C’est aussi une façon de montrer qu’on ne les oublie pas" souligne le docteur.