Namur : des passionnés rachètent un bus TEC avant qu'il ne soit détruit

Une association de 7 mordus des transports en commun a sauvé un bus TEC de la destruction. Après 21 ans de bons et loyaux services, le bus namurois était déclassé. Mais c’était sans compter sur la détermination de ces passionnés, qui se sont empressés de l’acheter… Et de le rénover.

A travers les générations

Parmi les membres du "Groupe Amical Bus & Car", un jeune homme de 16 ans. Il s’appelle Corentin Romedenne, et il est déjà fin connaisseur. "C’est justement ce bus qui est à l’origine de ma passion", dit-il. "Je le prenais tous les jours pour aller à l’école. J’ai commencé à le prendre en photo et à m’y intéresser. Alors quand il a effectué son dernier trajet, je me suis renseigné pour connaître l’horaire, et j’ai été son dernier passager". Même s’il ne peut pas encore conduire le bus acquis par son groupe, il s’y intéresse fortement, et profite des conseils de Didier. "C’est important d’être entourés par des anciens qui nous montrent des documents d’époque… La base de l’amateur repose sur le partage !", conclut le jeune homme.