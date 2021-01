Namur : des nouveaux parkings en sous-sol pour enterrer les voitures

Couvrez ces voitures que je ne saurais voir… C’est un peu la philosophie de plusieurs projets de parkings namurois en gestation. A commencer par celui du Grognon (680 places) qui sera inauguré au printemps. C’est aussi l’idée qui prévaut sur la place du Palais de justice où un parking en sous-sol devrait voir le jour d’ici deux ans. L’enquête publique démarre ce mardi pour consulter la population.

Actuellement, une centaine de voitures se garent sur la place du Palais de justice et environ 130 sur la place Saint-Aubain, juste à côté. L’objectif est d’enterrer toutes ces voitures qui consomment un espace public précieux et de le rendre aux piétons. Le projet conçu par la société Interparking prévoit de créer 5 étages en sous-sol, pour 388 voitures, soit presque deux fois plus que la capacité actuelle en surface.

Libérer le parvis de la Cathédrale Saint-Aubain

Ce parking n’est pas destiné aux utilisateurs du Palais de justice, qui va comme on le sait déménager sur le site des anciennes casernes ; ni même à ceux de l’université, qui possède son propre parking. Mais ce ne sont pas les utilisateurs potentiels qui manquent. Il y a dans cette partie de la corbeille namuroise toutes les écoles secondaires du piétonnier ; il y a aussi les commerçants ; il y a surtout les clients de ces commerces du centre-ville. Le manque de places de parking pénalise Namur par rapport aux centres commerciaux de la périphérie, où il est plus facile de se garer.

Une fois ce nouveau parking construit, soit pas avant 2023, la ville pourra réaménager la place Saint-Aubain et redonner à la cathédrale de Namur un parvis digne de ce nom, débarrassé des voitures.

Les nuisances d'un chantier exceptionnel

A condition que la ville de Namur obtienne le permis d'urbanisme qu'elle sollicite auprès de la Région wallonne. L'année dernière une première demande de permis avait été repoussée par l'autorité de tutelle. L'université de Namur, notamment, dont la faculté de médecine fait face au Palais de justice, avait fait valoir des craintes concernant l'impact du chantier. Il faut dire qu'excaver une telle quantité de terre à cet endroit de la ville et enfoncer des pieux à plus de 20 mètres de profondeur, cela va nécessairement provoquer un paquet de nuisances.

La ville de Namur, en tout cas, estime que cela en vaut la chandelle.