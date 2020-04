Namur : des masques réutilisables via un financement participatif

Fournir des masques à toute la population belge, un objectif difficile à atteindre, à court terme ! Les commandes prévues par le gouvernement se font attendre. Face à cet énorme défi de santé publique, de nombreuses initiatives locales apportent leur pierre à l’édifice, pour accélérer la production de masques. Parmi elles, celle d’une start-up de Wépion, près de Namur.

Crowdfounding

Via un financement participatif (crowdfounding), la société "nanOx" s’apprête à produire en grande quantité des masques performants et à prix réduit. Des masques en silicone qui ont surtout l’avantage d’être réutilisables. Un atout considérable quand on sait que la plupart des masques utilisés par les citoyens ne seront utilisés qu’une fois ou nécessiteront une décontamination par lavage à haute température ou une autre méthode de stérilisation souvent contraignante. Pour rappel, un masque mal utilisé constitue davantage un danger qu’une protection.

"A ce jour, notre projet enregistre près de 3000 contributeurs pour un montant total de plus de 230.000 euros", explique Nicolas Bustin, un des fondateurs de la start-up namuroise. L’opération se poursuit encore quelques jours. "L’objectif, c’est de fournir un masque de type chirurgical, mais avec une étanchéité meilleure au niveau de la peau (ndlr : masque ne laissant pas apparaître de fuites à l’un ou l’autre endroit grâce à un ajustement parfait). Avec le soutien financier des contributeurs et les dons (notamment de chirurgiens), nous espérons pouvoir bientôt proposer des masques très performants à prix réduits au public. Nous présenterons un masque réutilisable à 29 euros, comprenant 10 capsules filtrantes". Des capsules qui s’insèrent dans la structure du masque.

La production des masques namurois sera européenne. Objectif : 50.000, puis 200.000 exemplaires par jour, voire davantage. Dès le système de filtration totalement au point, la distribution pourra commencer. Ce sera en principe en mai, comme l’espère Nicolas Bustin, malgré le retard initial dû à des problèmes au niveau de la matière première. "Nous avons pris un peu de retard, mais nous avons trouvé des solutions", insiste l’entrepreneur.

Réutilisable maintes fois

C’est un des atouts principaux vanté par la start-up namuroise. "Le masque est en silicone et est réutilisable. Il est stérilisable à froid ou à chaud. La matière filtrante, qu’on peut clipser dans la capsule du masque, revient moins cher. Avant l’utilisation, on ouvre la structure du masque en silicone, et on y insère le filtre. Après avoir porté le masque, on procède à la stérilisation. Le nombre de réutilisations dépend du type et de la fréquence de stérilisation, mais on peut aller jusqu’à 350 stérilisations", affirme Nicolas Bustin.

Collaborations médicales

Plusieurs médecins soutiennent le projet activement, dont le virologue Marc Wathelet. Une société internationale spécialisée en filtration a contribué aux recherches. Autre collaborateur : le docteur Philippe Hoang, chirurgien belge. "Le projet planche sur des masques pour le grand public, mais aussi pour le personnel médical, avec un modèle différend, plus spécifiquement adapté aux chirurgiens. En utilisant les nouvelles technologies, le médecin souhaitant acquérir ce modèle révolutionnaire fera d’abord un scanning de son visage. Les données seront directement transmises au concepteur pour élaborer un masque parfaitement adapté à la morphologie du porteur".

Une partie des bénéfices du projet sera destinée à des projets humanitaires. Reste à espérer pour la start-up belge que les ultimes obstacles à une production massive à court terme puissent être levés.