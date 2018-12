Namur: des forestiers gaumais vont manifester avec leurs machines devant le cabinet de René Collin

Le motif de leur grogne ? Ils ne peuvent plus travailler dans la zone touchée par la peste porcine et se sentent oubliés par les pouvoirs publics.

Conséquence de cette manifestation : la circulation sera interdite dans la rue d'Harscamp et sur le boulevard Isabelle Brunell, entre le pont de Jambes et la Poste. Circulation interdite dans les deux sens à cet endroit entre 10 et 16h00 environ. Plusieurs lignes des bus TEC seront déviées.

La police demande aux parents de ne pas gêner encore davantage la circulation, par exemple par des arrêts en double file à la sortie des écoles.