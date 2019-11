Namur : des enfants imaginent le futur parc Espena, rue des Dames Blanches

Impliquer citoyens, écoliers et associations dans le projet de réaménagement du site Espena , c’est la volonté des autorités communales namuroises. Depuis plusieurs années, elles ont le projet de transformer le nord du centre-ville. Des chantiers sont en cours, d’autres sont prévus dans les années à venir et certains sont terminés.

Des arbres, des bancs, des jeux et un skate-park

Deux écoles du centre de Namur participent au brainstorming censé trouver des idées d’aménagement dans ce futur parc. L’Institut Saint-Louis et la Court’échelle, deux établissements proches, ont été impliqués dans la démarche participative. Ce matin, des élèves ont dû dessiner le parc de leurs rêves. Parmi les idées d’Edith, d’Ethan, de Matthias et des autres écoliers, celles qui sont le plus revenues sont la construction d’un skate-park, de jeux extérieurs mais aussi la création de mares avec des canards, des espaces pour des arbres et des parterres de fleurs.

Quatre classes ont participé à ce "coup de sonde"... Les dessins et les idées seront triés par les auteurs du projet qui s'en inspireront pour réaliser les plans d'aménagement du parc.

Des citoyens ont également pu participer à deux ateliers qui se sont tenus entre le 9 octobre et le 13 novembre 2019 à l’Hôtel de Ville. Un troisième et dernier atelier se tiendra en janvier. La sélection des personnes est à chaque fois réalisée par le bureau d’étude mandaté. Il a privilégié ceux et celles qui résident ou travaillent à proximité du parc en projet.

La réalisation de cet espace vert n’est pas attendue avant 2021. Car le site devra être dépollué au préalable.