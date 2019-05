Namur : des commerçants furieux sur le doublement de la taxe déchets

La taxe déchets double pour les commerçants namurois !

Elle passe de 90 à 180 euros. Une décision prise par la Ville de Namur, à la fin de l’année dernière. La commune entend réduire ou diminuer la taxe pour les personnes isolées et les plus défavorisés. Un but social. Mais pour compenser la perte de recettes fiscales, elle gonfle la taxe déchets pour les commerces et les professions libérales.

Chez les petits indépendants et chez les commerçants produisant peu de déchets, la pilule ne passe pas bien du tout. "Pour les petits indépendants, les fins de mois ne sont pas faciles. Nous ne faisons pas les chiffres d’une grosse enseigne internationale. Nous avons déjà beaucoup de frais. Et de plus, nous faisons des efforts importants depuis longtemps pour réduire le volume de déchets", souligne Stéphane Capelle, opticien namurois. L’indépendant refuse que les petits commerçants deviennent la vache à lait de la Ville.

Dans une épicerie axée sur les circuits courts et les produits locaux, on explique faire déjà un maximum pour limiter les déchets. En favorisant le vrac, par exemple. "Nous sommes déçus de devoir payer une taxe deux fois plus élevée, alors que nous diminuons nos quantités de déchets de manière importante".

La Ville s’explique

A la ville, Charlotte Deborsu, échevine en charge de la gestion des déchets, veut relativiser. "Nous avons d’abord voulu réduire la taxe (déchets) pour les citoyens les plus démunis. Par ailleurs, nous avons prévu des mesures spécifiques pour éviter de surtaxer certaines personnes. L’indépendant domicilié là où il exerce son activité payera seulement la taxe du ménage. Un indépendant en situation financière difficile sera exempté. Enfin, je rappelle que cette taxe rentre dans les frais professionnels et est donc fiscalement déductible".

Bras de fer en vue

Quoiqu’en dise le collège, des indépendants viennent de se réunir. Ils espèrent être de plus en plus nombreux pour faire pression sur le collège namurois, dans l’espoir qu’il fasse machine arrière. "Pour 2019, nous ne changerons pas d’avis", a déjà rétorqué l’échevine.

Faute d’être entendus, les commerçants mécontents pourraient saisir la justice. Ils estiment notamment qu’on doit tenir compte du volume de déchets produits dans le montant de la taxe réclamée.