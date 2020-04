Namur : des bénévoles organisent des livraisons de masques à vélo

Laurence Delbart, habitante de Namur, avait commencé à fabriquer des masques avec sa machine à coudre dès le début du confinement. Rapidement, elle rencontre Jérôme Robert, administrateur et cofondateur de Coursier wallon, un service de livraison à vélo implanté à Namur et Mons. Ensemble, ils organisent bénévolement la fabrication et la livraison de masques. "Les coursiers viennent chez moi chercher du tissu, puis les livrent aux couturières. Ensuite, ils vont récupérer les masques terminés, et moi je m’occupe de les dispatcher. On livre surtout les hôpitaux, les maisons de repos, les généralistes,…" explique Laurence.

150 amateurs de couture… Et 40 amateurs de vélo. C’est le savant mélange des "Coursiers masqués", une initiative qui s’est développée en trois semaines à peine en province de Namur. Ensemble, ces bénévoles fournissent à vélo des masques cousus à la main à ceux qui en ont besoin. Plus de 2.000 masques ont déjà été livrés depuis le début du projet.

Des bénévoles passionnés

Parmi les coursiers, nous rencontrons Alain. Il a commencé à aider la plateforme depuis une dizaine de jours. "Le vélo c’est ma passion, dit-il. "Je me suis dit que je voulais faire quelque chose d’utile, donc j’ai commencé à livrer des masques, à apporter du tissu… C’est ma petite pierre à l’édifice."

Alors les trajets s’enchaînent… et les kilomètres aussi ! "C’est très variable, ça va d’un petit Namur-Wépion à un grand Namur-Tamines, et là c’est 70 kilomètres aller-retour ! Mais il fait beau, donc c’est du pur plaisir… je ne compte pas mes heures… et pour une cause pareille c’est naturel. Tous ceux qui aiment le vélo devraient nous rejoindre et former une grande chaîne solidaire !"

La plateforme lance d’ailleurs un appel aux bénévoles, explique Laurence : "Il nous manque des amateurs de couture et de vélo. On manque de main-d’œuvre, on travaille tous bénévolement, et il y a des gens qui commencent à être fatigués… J’aimerais pouvoir les remplacer, les soulager, leur permettre de prendre une pause. Je fais un appel chaque semaine."

Contact pour la fabrication de masques : Laurence Delbart 0471/69 61 55

Contact pour effectuer des livraisons à vélo : Jérôme Robert 0486/36 76 84