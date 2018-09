Namur: dernière ligne droite pour les préparatifs du Fiff

C'est ce vendredi que s'ouvre la 33ème édition du Fiff, le Festival international du Film francophone de Namur. Pendant une semaine, le festival accueillera de nombreux spectateurs et invités, dont l'acteur français Lambert Wilson.

L'événement se déroule sur plusieurs sites, dont le Théâtre de Namur et la Place d'Armes où est installé le grand chapiteau. Un chapiteau qui avait été installé avant les fêtes de Wallonie et qui a été modifié pour être un peu plus chaleureux et "glamour".

Un travail d'équipe

"Pendant toute l'année, une équipe permanente (de neuf personnes) travaille sur la préparation du festival", explique Barbara Firquet, directrice de gestion du Fiff. "A partir du mois de mai, l'effectif grossit, avec des stagiaires et des bénévoles. Au total, le Fiff occupe entre 200 et 220 personnes". Au staff permanent et aux collaborateurs bénévoles s'ajoutent notamment des serveurs, des chauffeurs, des présentateurs, des techniciens, des agents de sécurité et autres hôtesses.

Logistique impressionnante

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le régisseur du Fiff, Clément Van den Berghe, a le sens de l'organisation. "Il faut penser à beaucoup de choses. Je sers d'intermédiaire entre les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires, les organisateurs, etc... Je m'occupe aussi du matériel en provenance de nombreux endroits différents. Tout doit être installé dans les délais impartis".

Côté matériel, il faut penser à tout: éclairage d'ambiance, spots, leds, câbles, équipements sono, écrans TV, podiums, systèmes de chauffage, tables, chaises, frigos, boissons, éviers, armoires, éléments de décoration, tapis, plantes,... la logistique est impressionnante.

Billetterie high-tech

C'est une nouveauté, cette année. Un nouveau système de billetterie, testé l'an dernier, permettra de répondre au mieux aux attentes des festivaliers. Il fait appel aux nouvelles technologies et allie les QR codes et les scans. "Après avoir lancé le "cashless" avec des cartes NFC (cartes magnétiques rechargeables permettant par exemple d'éviter l'argent liquide pour acheter des boissons), nous poursuivons cette année en utilisant cette technique pour les billets", explique le régisseur. "Cette technique digitale nous permettra d'avoir une vision plus claire de l'occupation des salles de projection. Elle nous donnera aussi des informations sur le type de public qu'on touche, en fonction de la programmation, des horaires,... Cette année, on vend aussi des places à la séance. Avec l'avantage de connaître le nombre de places disponibles dans une salle avant la séance".

Une formule "ticket unique chargé sur une carte NVC". Vous pourrez y charger votre pass, votre place et vos crédits pour les bars. Une formule qui digitalise et complète les deux types de "pass" habituels (quotidien et hebdomadaire).