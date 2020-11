Namur déploie des distributeurs de gel hydroalcoolique dans le centre-ville

Les distributeurs de gel hydroalcoolique sont partout : à l'entrée des magasins, à l'entrée des marchés, dans les entreprises, dans les écoles... Mais Namur est sans doute la première ville wallonne à installer des bornes fixes en rue. A la veille de la réouverture des commerces, une quinzaine de ces distributeurs ont été déployés aux endroits les plus fréquentés de la ville : place d'Armes, place de l'Ange, en face du théâtre, mais aussi à Jambes et dans le bas du quartier de Saint-Servais.

Fabriqué par une entreprise française, c'est un équipement adapté aux enfants et aux personnes à mobilité réduite; et résistant à la corrosion. "Les distributeurs sont lestés ou fixés dans le sol, explique l'échevin Tanguy Auspert. On ne les enlèvera pas à la fin de cette vague-ci. Ils sont là pour des mois. Ils seront rechargés en gel hydroalcoolique par les stewards urbains." Les bornes seront retirées une fois l'épidémie terminée.