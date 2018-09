Namur: début des Fêtes de Wallonie "le nez en l'air"

C'est un des premiers temps forts des fêtes de Wallonie. Chaque premier samedi, la Route des plaques et du patrimoine rassemble plusieurs centaines de personnes dans le Vieux Namur. Guidés par les groupes folkloriques et la musique des fanfares, les participants vont de rue en rue, de plaque en plaque. Quelles plaques? Celles qui sont apposées sur les maisons où ont vu le jour quelques figures emblématiques de la vie culturelle locale: le "père" des fêtes de Wallonie, François Bovesse, le peintre Félicien Rops, ou encore le compositeur du "bia bouquèt", Nicolas Bosret.

Un événement qui mêle folklore et patrimoine - © S. Vandreck

Potales, enseignes et street-art

En dehors de l'hommage rendu aux personnalités namuroises, la Route des plaques est aussi l'occasion de visiter le centre-ville sous un autre œil. Cette année, les organisateurs proposaient même le faire "le nez en l'air", et d'admirer sur les façades, tantôt une vierge abritée dans une niche ou une potale, tantôt une enseigne taillée dans la pierre prenant la forme d'un sanglier ou d'une main. Les visiteurs ont même pu admirer quelque fresques de street-art, graffées sur plusieurs murs, et les petits personnages posés ça et là par l'artiste espagnol Isaac Cordal.

Entre Namurois

Mais pour les Namurois, qu'ils appartiennent ou non à un groupe folklorique, l'événement est aussi une première mise en jambes des dix jours de fête qui commencent. Les échasseurs, molons et autres porteurs de drapeaux, qui seront à l'honneur le samedi 15, profitent de ce moment "entre Namurois", avant la montée en puissance des festivités. Mais ils ne rechignent pas à partager les secrets de leur folklore avec les curieux qui ont rallié tout l'après-midi ce cortège, qui s'inscrit aussi dans le programme des Journées du patrimoine.