Namur : De nouveaux logements pour l'asbl Les trois portes

C’est un jour de fête pour l’asbl Les trois portes à Bomel. Une des maisons d’accueil avait été détruite lors d’un incendie il y a deux ans. Aujourd’hui les personnes précarisées qui y sont hébergées ont retrouvé neuf logements flambant neufs.

Qui sont ces personnes ? Et de quoi ont-elles besoin ? Eh bien ce sont des personnes comme Dominique. Des femmes avec ou sans enfants qui ont connu un épisode difficile. Dominique explique qu’elle "vivait dans un logement insalubre et pour les enfants c’était devenu impossible. L’hiver dernier a été vraiment dur pour nous et les services d’aide à la jeunesse nous ont pris en charge. On a fini par être accueillis ici."

Au milieu des logements, une plaine de jeux. On imagine les jeux des enfants pendant que les mères se reconstruisent. Et les profils sont nombreux. Thérèse-Marie Bouchat, la directrice ne compte plus les exemples : "Ce sont des personnes qui se retrouvent sans-abri, en grande difficulté sociale, parfois avec des problèmes de santé mentale. Des mineures enceintes ou des femmes victimes de violences conjugales ou encore des personnes qui sortent de prison."

Mégane elle vient de changer de sexe. Comme elle le dit: "ma vie d’homme n’a pas été simple et j’essaye de me reconstruire ici en tant que femme."

Sans l’asbl les trois portes, toutes ces personnes seraient condamnées à la misère.

Et l’asbl annonce déjà la démolition de ses anciens locaux avenue Herbatte pour, là aussi, reconstruire du neuf d’ici un an.