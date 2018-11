Namur: d'ici quelques semaines, l'(ex) échevin Arnaud Gavroy retournera enseigner

C'est la première fois qu'Arnaud Gavroy s'exprime depuis les élections. Lui qui n'a pas été retenu par son parti Ecolo dans le nouveau casting pour le collège échevinal... Après douze ans passés à la Ville comme échevin, l'homme est déçu. Et même très amer.

Après les vacances de Noël, il reprendra sa carrière de professeur d'histoire à l'Institut Sainte-Marie, qu'il a quittée voici douze ans. Un retour avec les pieds de plomb ?

"Je suis un idéaliste. J'ai fait de la politique par idéal. Et j'ai choisi l'enseignement par idéal : former des jeunes, leur donner des clés de lecture, les encourager à s'engager, à croire en des choses… Et le cours d'histoire permet tout cela ! Je n'y retourne donc certainement pas avec des pieds de plomb, que du contraire ! Mon appréhension porte plutôt sur le programme d'histoire qui a changé ; l'enseignement par compétences qui assèche parfois un peu les contenus et ce qui peut se vivre en classe… Moi, je veux continuer à garder ce que je faisais il y a douze ans, à savoir un cours vivant. Je retourne avec cet esprit-là."

Par ailleurs, Arnaud Gavroy compte bien donc exercer son mandat de conseiller communal pendant les six prochaines années.