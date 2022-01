Namur : Covid et pénuries structurelles, le recrutement d’intérimaires en forte hausse en ce début d’année

50 intérimaires sur 225 ouvriers, suite à de nombreux cas de covid chez les éboueurs, le BEP a recours à des intérimaires pour pouvoir assurer la collecte des déchets… Le variant omicron fait des dégâts dans de nombreux secteurs où le télétravail n’est pas possible et le recours à l’intérim augmente en flèche ces derniers jours, c’est en tout cas ce qu’on constate du côté de l’agence d’intérim Adecco à Namur.

"Nous avons 25% de demandes en plus, par rapport à janvier de l’année dernière", explique Julien Mathieu, responsable de l’agence namuroise. Le variant s’invite dans des secteurs déjà en pénurie et ça forme un cocktail assez explosif. Notamment dans le secteur de la construction. "Enormément d’entrepreneurs de la région nous contactent… Ils cherchent des carreleurs, des maçons, des couvreurs, etc. On assiste à des situations de détresse. Ils en sont à nous demander deux bras et deux jambes, donc plus forcément des compétences mais juste des personnes motivées".



Des intérims de courte durée pour remplacer des personnes en quarantaine ou en congé maladie mais qui débouchent très souvent sur des contrats plus longs tant des secteurs sont en pénurie. Finalement la crise sanitaire fait aussi des heureux. " De plus en plus de personnes ont leur chance sur le marché de l’emploi dans ce contexte de crise et d’urgence. Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour les personnes qui ont peu de qualifications", explique Julien Mathieu.



De plus en plus de sociétés sont d’ailleurs prêtes à former elle-même les travailleurs faute de trouver directement les profils adéquats.