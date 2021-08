Namur : Comment dit-on "échasseur" au féminin?

"Èchasseuse"? "Èchassière"? La question du vocabulaire n'est pas encore tranchée, mais une chose est sûre la volonté de féminiser les joutes d'échasses à Namur est bien présente. Et ce n'est pas nouveau. Cela fait même trois, quatre ans que des femmes s'entraînent régulièrement avec les hommes. Alice Gobiet est l'une d'entre elle. Issue d'une famille d'échasseurs, elle en rêvait depuis toute petite. "Enfant j'étais porte drapeau lors des combats d'échasses, et puis un jour, on devient trop grande et on m'a dit, voilà c'est fini on ne veut plus de toi. Maintenant cela s'est rouvert aux filles depuis pas très longtemps. Nous sommes 5 femmes à nous entraîner régulièrement le samedi". Les échasseurs namurois lancent donc une campagne pour susciter l'envie chez les filles de les rejoindre avec une vidéo et une page dédiée sur leur site internet.

Caractère volontaire demandé

Quelles sont les qualités requise pour faire une bonne combattante? "Il faut savoir se relever, car des gamelles on en prend tout le temps" témoigne Alice Gobiet. "Il y a un mois j'ai volé, littéralement, j'en ai encore mal aux fesses. Mais on nous apprend des techniques pour tomber, comme passer les échasses devant. C'est un sport de volontaires, il ne faut pas avoir peur, mais c'est super agréable".



Les apprentis échasseurs, quel que soit leur genre, suivent d'abord une formation et un apprentissage des échasses avant d'envisager de combattre. La première joute féminine ne sera d'ailleurs pas pour cette année. Les échasseurs recherchent, pour bien faire, encore 5 filles supplémentaires, qu'il faudra ensuite former et entraîner avant de pouvoir organiser ce combat.

Décision de l'UNESCO en décembre

Accepter les filles parmi les échasseurs fait aussi partie de la candidature pour la reconnaissance des échasseurs à l'Unesco, explique leur président Patrick Dessambre. "Dans la charte de 93, on parle de l'intégration de l'ensemble de la population. La population ce sont les hommes et les femmes. De plus, on constate un engouement quand on fait des démonstrations, notamment dans les écoles. Il y a de filles qui montent sur échasse et qui font preuve d'une bonne technique. On ne peut pas rester fermés, c'est l'évolution et c'est tant mieux!" Une décision est attendue en décembre quant au placement du combat d'échasse namurois sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO.



