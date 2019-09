Namur: circulation perturbée pendant un mois route Merveilleuse

Si vous circulez à Namur dans les prochaines semaines, attention aux embarras de circulation aux abords de la Citadelle. En effet, des travaux de restauration vont se dérouler sur le pont des Hollandais du 23 septembre au 22 octobre.

L’édifice est fragile. Afin de permettre le bon déroulement du chantier et éviter les vibrations, le passage des voitures sur l’édifice sera donc totalement interdit, et cela dans les deux sens de circulations. En revanche, les piétons et les cyclistes auront toujours le droit de passer.