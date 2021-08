Namur : changement de tarifs au parking P + R de Bouge pour le rendre plus attractif

Dès le 1er septembre la formule tarifaire change pour le parking bougeois. Peu utilisé jusqu’ici, l’objectif est d’augmenter sa fréquentation.

Situé sur les hauteurs de la chaussée de Louvain, (à proximité des autoroutes E42 et E411), le parking dispose de de 716 places et permet de combiner le stationnement et le bus. Il dispose d’accès PMR et d’abris vélo. Le parking est accessible 7j/7, 24h/24 via la carte MOBIB/ MOBIB Basic, ou un ticket jetable émis à l’entrée du parking. 3 formules sont proposées aux utilisateurs.

Pour les utilisateurs réguliers (bénéficiant d’un abonnement TEC valide sur Namur) : c’est gratuit, à condition d’avoir préalablement chargé l’abonnement " parking " à l’ESPACE TEC de Namur

Pour les utilisateurs du samedi : c'est gratuit également ! Il suffit de se procurer le titre " 1 jour P + R Bouge Gratuit " à 0€ via le SELF P + R

Pour les utilisateurs occasionnels : cela coûte 3€ (sur carte MOBIB/MOBIB Basic) ou 3,5€ (sur ticket sans contact jetable). Disponible aux SELFS P + R, ce titre avantageux est valable pour 5 personnes (utilisateur + 4 accompagnants), à condition que toutes les personnes voyagent ensemble.

Les travaux chaussée de Louvain vont démarrer pour le rendre plus attractif

Les travaux d’aménagement d’une bande de circulation réservée aux bus débuteront le 6 septembre, sur la partie de la Chaussée de Louvain comprise entre la clinique Saint-Luc et le P + R Bouge. L’objectif : réserver cette bande aux bus "descendants" en matinée et "montant" le soir pour s’aligner avec les heures de pointe.

En attendant, à partir du 20 septembre, les bus sont déviés uniquement dans le sens de la montée et les utilisateurs se rendant habituellement aux arrêts " Bouge rue Saint-Luc ", " Bouge rue Lambert " et " Bouge Bois de Bouge " sont invités à prendre le bus aux arrêts situés " rue Charles Bouvier " ou " Avenue du Parc ", situés à maximum 500 mètres des arrêts habituels.