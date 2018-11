Namur: certains commerçants vendraient les sacs-poubelle beige trop cher

Les prix de vente sont fixés par le conseil communal de Namur et il est interdit d'augmenter le montant de cette redevance.

L'échevinat de l'Environnement veut donc mettre les Namurois en garde. "Un citoyen est venu nous informer qu'un (ou des commerçants) vendait les sacs-poubelle réglementaires, beige, à un prix qui ne semble pas être la norme. Soit plus de 10 euros pour un rouleau de sacs ; ou, comme on les vend aussi à l'unité, au-delà de 50 cents ou 1 euro/pièce. Les sacs du BEP, les sacs bleu et blanc, ne sont pas visés par cette alerte, nous a répondu Melissa Detry, chef de cabinet. La pratique est évidemment interdite. Les prix des sacs-poubelle sont réglementés par le conseil communal. Il n'est donc pas question de les vendre à un autre prix !"

Pour rappel, le prix est de 10 euros pour un rouleau de dix sacs de 60 litres (ou 1 euro le grand sac) et 10 euros pour un rouleau de 20 sacs de 30 litres (soit 50 cents le petit sac). Ni plus, ni moins.