Namur : ce qu'il faut savoir sur les grands chantiers en cours et à venir

- Boulevard de Chiny, rue sous le pont : du 17/06 au 09/08 circulation interdite pour véhicules et piétons sur la partie est du boulevard et la rue sous le pont. Le passage se fera via l’ancienne gare des bus pour rejoindre la place de la station.

De gros travaux y démarrent cette semaine dans le cadre de la réorgansation des rues du quartier et de l’aménagement de la future gare multimodale à Namur. On s’attend à de gros embarras de circulation, en particulier sur le pont de Louvain qui passe de quatre à deux bandes… Voici donc les dates clés des prochains mois de travaux autour du rond-point Léopold :

C’est un quartier qui va bien changer de visage dans les années à venir. Le projet ? Créer un tout nouveau quartier, avec des logements, un parc, une bibliothèque, des commerces, un parking, une salle de concert etc… Le gros-oeuvre de la caserne devrait être terminé dans les 6 mois à venir. La fin du chantier est attendue pour la mi-novembre 2020. Pour le pôle Forem, logistique, les logements publics et le parking souterrain, les travaux devraient débuter en août 2021 et se terminer à la fin de l’année 2023. Concernant le trafic, il ne devrait pas être perturbé avant les six premiers mois de l'année 2020 car le parking des casernes sera fermé.

Enfin, l’Enjambée, la passerelle cyclo piétonne, toujours en travaux, et qui doit à terme relier Jambes au Grognon. Les travaux sont toujours en cours. D’abord mal soudée , il faut maintenant que la passerelle soit à nouveau peinte. Le meilleur scénario reportait la fin du chantier de l’Enjambée à la fin du printemps 2019, soit un an de retard sur le planning initial. Il semblerait que le retard s’accumule encore… Le SPW parle à présent d’une mise en service pour la fin du mois d’août.

En septembre prochain, les travaux du NID commenceront à leur tour. Comprenez NID pour "Namur Intelligente et Durable", que la Ville décrit sur son site comme un "lieu de convergence citoyenne et technologique, sorte d’ambassade de la capacité d’innovation de la ville". L’esplanade piétonne, qui jouxte le NID, devrait être finalisée pour la fin de l’année 2020.

Les travaux en cours sur le site de la Confluence servent à aboutir à plusieurs projets. Il y a d’abord la construction d’un parking sous-terrain de 4 niveaux. Il est en cours de construction, et aura une capacité de 670 places. Les travaux ont commencé début août 2017. Dans les mois à venir, la situation ne devrait pas se dégrader concernant la circulation. D'ici la mi-novembre, la circulation ne longera plus la Meuse, mais la Sambre.

Quartier historique

Deux projets sont à l’étude pour le quartier historique. Il y a tout d’abord le téléphérique. Ce dernier assurera la liaison entre le centre-ville et la Citadelle, renforçant ainsi l’attractivité du site. De nouveaux plans ont été remis au fonctionnaire délégué la semaine dernière. Tout semble donc en ordre pour obtenir un permis, mais il faudra sans doute refaire une enquête publique car le projet initial est en partie modifié avec les changements dans l’architecture de la station au centre-ville. La ville de Namur espère pouvoir lancer cette enquête fin juin, obtenir ensuite le permis le plus vite possible et alors entamer les travaux, peut-être dès septembre. Si tout se passe sans accroche, on peut encore espérer une inauguration pour le printemps prochain.

Le deuxième projet, c’est le Pavillon numérique wallon. "Acquis par la Ville et la Wallonie, le pavillon belge construit pour l’Exposition universelle 2015 est une réalisation de l’architecte de renommée internationale et d’origine namuroise Patrick Genard.

Le Pavillon sera installé sur le site majestueux de la Citadelle et deviendra la vitrine des nouvelles technologies wallonnes", annonce la Ville sur son site. Le chantier est en cours, et devrait se terminer pour février 2020.