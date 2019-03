Namur: bientôt un parking souterrain sous la place du palais de Justice ?

L'enquête publique commence mercredi, le 20 mars. Le projet prévoit plus de 400 places de parking et la création d'un espace piéton sur la place.

Cinq niveaux en sous-sol sont en effet prévus pour accueillir un peu plus de 400 voitures. Il y aura aussi quatre places avec une borne de recharge électrique, cinq emplacements pour les motos et dix pour les vélos. En surface, 16 arceaux supplémentaires pour les deux roues seront installés.

Aux deux extrémités de la place, deux rampes permettront de rentrer et de sortir du parking. Mais ce sera le seul endroit où la voiture est tolérée. Tout l'espace entre l'actuel palais de Justice et l'Université sera rendu aux piétons et cyclistes. Il y aura aussi quelques arbres entourés de pelouse.

Evidemment, les emplacements en surface seront supprimés. D'autres vont aussi disparaître à terme, comme sur la place Saint-Aubain ; ou encore place Maurice Servais pour le téléphérique. Les 400 places sous la place du palais de Justice seront donc les bienvenues.

Pendant les travaux, il y aura toujours moyen de se rendre en voiture et à pied au palais de Justice. Et l'accès au bunker de l'UNamur sera aussi maintenu.

L'enquête publique se terminera le 4 avril. La Ville espère pouvoir inaugurer la nouvelle infrastructure en été 2022.