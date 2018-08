Namur: après un an, le bilan est plutôt mitigé pour le Lumsou

Le Lumsou, la monnaie locale namuroise, a été mise en circulation le 18 mai 2017. A l’origine, le nom de cette monnaie est inspiré du symbole de Namur, l’escargot, qui se dit en wallon "lumeçon". Pour enfin évoluer en "Lumsou".

"Dès le départ, on était d'accord sur le concept puis, par la suite, le nom définitif a été "Lumsou", qui est une référence à l’argent et au mot "lumer" (qui, en wallon, veut dire " éclairer ")…", explique Nicola Virone, représentant du projet.

Un an après son lancement, est-il parvenu à s’imposer dans les commerces du centre-ville ?

Un bilan positif malgré une stagnation

Pour notre interlocuteur, l’objectif de cette première année écoulée est atteint : un peu plus de 10.000 Lumsous sont en circulation dans Namur, et un peu plus de septante commerces sont répertoriés en tant que partenaire du projet sur le site Internet.

"On a commencé avec approximativement 50 commerces et, aujourd’hui, nous sommes à plus de 80. Il y avait pas mal de gens qui attendaient de voir si ça fonctionnait ou pas. Aujourd’hui, nous parlons d’un peu plus de 10.000 Lumsous qui circulent dans le Namurois. Et c'est exactement l’objectif que l’on avait au bout d’un an."