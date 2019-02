Namur: après 47 ans, le magasin Bazelaire ferme boutique

Après une carrière complète au service des arts de la table, Brigitte et Dominique Bazelaire prennent leur retraite. Et leur fille, Charlotte, ne souhaite pas poursuivre l'activité.

"On prend simplement notre retraite. Mon épouse et moi, à deux, nous avons 144 ans ! Je crois donc que l'on peut arrêter et partir la tête haute, nous a répondu le père. Nous n'avions pas envie de nous lancer dans la recherche d'un repreneur, étant donné que l'on a quelqu'un – que nous connaissons bien – qui souhaitait reprendre l'espace et en faire des bureaux. Et puis aussi, nous n'avions pas envie de remettre notre nom. Des Bazelaire, on doit être les seuls en Belgique, ou presque. Je pense que remettre des affaires nominatives, c'est toujours un peu hasardeux…"

Depuis le 20 septembre, les stocks étaient en liquidation, avec une clôture samedi soir. La surface commerciale sera donc réaffectée en bureaux.