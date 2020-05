Namur alloue 330.000 euros pour financer la concrétisation de projets citoyens

Vous avez des idées pour embellir votre quartier ? Pour améliorer votre cadre vie à Namur ? Eh bien la Ville peut vous aider à financer ce projet.

Namur vient en effet de se doter d'un important budget participatif : 330.000 euros par an jusqu’à la fin de la législature, soit environ 1,5 million.

Cet argent va servir à concrétiser des projets d'initiative citoyenne. Cela peut être la création d'un terrain de pétanque ou d'un potager collectif, un aménagement anti-bruit ou de sécurité routière...

La Ville vous accompagnera dans vos démarches. Et au bout de la procédure, un jury non-politique sélectionnera les meilleurs projets.

La machine sera lancée juste après les grandes vacances, explique l'échevine de la Participation, Patricia Grandchamps. "On va d’abord organiser une grande réunion publique d’information. Dès cette soirée-là, les citoyens seront invités à prendre part à des réflexions sur les thèmes qui les intéressent, pour partager les idées, pour – peut-être – se mettre ensemble, et pour leur donner déjà deux ou trois idées. Un mois plus tard, on organisera une deuxième réunion, plus technique, où là les citoyens pourront venir en disant : "J’ai telle idée et voilà comment je vois les choses." Nos services de l’Administration vont les accompagner en leur disant : "Attention, il vous manque ceci ; Avez-vous pensé à cela ?"... C’est très important qu’ils puissent déposer un dossier qui tienne la route."

"Tout au long du processus, poursuit l’échevine, on va les aider. Car on veut que ça marche ! On a 330.000 euros par an, on veut qu’ils soient dépensés à des beaux projets. Les citoyens se mobilisent et veulent de plus en plus participer à leur ville, nous on leur donne cette occasion !"