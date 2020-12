Namur a puisé dans ses réserves pour boucler son budget 2021, mais cela reste "plat" et "insuffisant" pour l'opposition

A Namur comme ailleurs, l'épidémie de covid frappe durement les finances publiques. Et mardi soir, dans la capitale wallonne, le conseil communal n’a pu y échapper puisque la confection du budget 2021 était au cœur des débats. Au final, le budget présenté est en équilibre. Mais pour cela, il a fallu puiser dans les réserves. Une première depuis des années.

L'une des conséquences de la crise économique, ce sont notamment les dépenses du CPAS qui gonflent ; et sa dotation risque de ne pas être suffisante : 19 millions d'euros pour 2021. Soit 10% du budget de la Ville. Mais ça reste encore trop peu pour faire face à la crise sociale, estime le chef de groupe du PTB Thierry Warmoes. "Je pense que ce ne sera pas suffisant ! Je pense que la Ville de Namur sous-estime encore fortement la crise. Hier encore, la Banque nationale a annoncé qu’il y aurait près de 100.000 pertes d’emploi dans le courant de l’année 2021. Et ici, on constate que la dotation de la Ville au CPAS est en recul de 200.000 euros par rapport à l’année passée. Sauf que je ne pense pas que la crise, tant sanitaire qu’économique, sera passée. La Ville pourra éventuellement faire un ajout budgétaire… mais pour le moment, je ne pense pas que le budget soit suffisant !"

De son côté, la majorité insiste sur l'effort qui a été réalisé pour augmenter le budget du CPAS. "Je l’ai déjà dit plusieurs fois mais je vais à nouveau être très clair", a déclaré hier soir le bourgmestre Maxime Prévot lors de la séance du conseil, "moi, bourgmestre en charge des Finances de la Ville, ainsi que toute l’équipe qui m’accompagne – et je sais que le sentiment est partagé –, on ne tergiversera pas lorsqu’il s’agira de donner les moyens utiles et nécessaires au CPAS pour aider celles et ceux qui sont les plus fragiles. Cela ne dispense pas pour autant le CPAS de faire lui-même un exercice rigoureux dans la gestion de ses finances."

Parmi les autres critiques de l'opposition, on pointera celle du PS qui juge ce budget de crise "plat et sans souffle".

Divorce consommé entre Françoise Kinet et Défi

Mardi soir, la rupture entre Françoise Kinet et Défi a également été officialisée. Les tensions personnelles remontaient à la campagne de 2018. Désormais, Françoise Kinet est exclue du parti et siège comme indépendante. Elle qui avait dénoncé le trop grand optimisme de la majorité ; tandis que le groupe Défi, composé à présent de trois conseillers, s'est inquiété des conséquences de la crise sur les jeunes.

6 millions pour rénover la piscine de Jambes

Parmi les diverses mesures prises hier soir, pointons également les six millions d’euros octroyés pour la rénovation de la piscine de Jambes. Une piscine qui, avec celle de Saint-Servais, a d’ailleurs rouvert ses portes ce mardi après un check-up complet, notamment des chocs thermiques pour éviter la légionellose dans les tuyauteries.

Les mesures sanitaires restent cependant très strictes : limitation du nombre de nageurs et réservation obligatoire, entre-autres. Ce qui n’empêche pas les nageurs de reprendre la direction du bassin : mardi, Jambes affichait en effet complet ; et il reste très peu de places pour ce mercredi et demain. Ça, c’est pour Saint-Servais et Jambes. La piscine de Salzinnes, quant à elle, restera définitivement fermée.