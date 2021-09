Namur : à l’école en téléphérique

A Namur, le téléphérique de la Citadelle est désormais également utilisé comme transport scolaire. Il s’agit d’une première dans notre pays.

Dorian, 14 ans, l’emprunte chaque matin vers 8h : "A vélo, Ça me prend 5 minutes pour atteindre le téléphérique. Avant j’allais à l’école en bus ou en voiture. Le téléphérique, c’est plus pratique, plus rapide et écologique ! "

Sa maman Florence est ravie. Ce nouveau moyen de transport scolaire lui fait gagner un temps précieux : "C’est vraiment un plus. Fini les embouteillages le matin en entrant dans Namur ! Les enfants sont maintenant complètement autonomes. "