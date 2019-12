Namur : 250.000 photos d'archives du journal "L'Avenir" bientôt accessibles au grand public

Un grand déménagement est en cours dans les locaux du journal "L’Avenir" à Namur. 200.000 photos et négatifs vont être transférés aux Archives de l’Etat. À l’occasion du centième anniversaire du quotidien, un journaliste a replongé dans les archives du journal. Il y a découvert des centaines de milliers de photos de la vie locale namuroise.

Des traces du passé

Dans ces archives, on découvre plus des 200.000 négatifs et 25.000 photos imprimées sur papier glacé. "On voit par exemple ici le festival des arts forains à Namur en 1998", décrit Jean-François Pacco, journaliste responsable du transfert des archives "L’Avenir". "On voit aussi du football, un stage de vacances etc. C’est de la petite vie locale, et tout ça est assez bien classé." On y trouve aussi l’inauguration d’un viaduc d’autoroute, des stars comme Alain Delon, mais aussi des photos beaucoup plus banales qui sont aujourd’hui devenues des archives intéressantes. "Par exemple, j’ai trouvé une bête photo qui annonce des travaux de modernisation à la gare de Namur. Mais ça nous permet de voir les guichets de la gare tels qu’ils étaient dans les années 70 et avec du recul, ça prend une dimension historique très riche."